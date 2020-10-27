Fırçasız, zahmetsiz ve kolay şekilde, üstelik tek bir göz kalemiyle sezonun en trend makyaj uygulama tekniklerini ABD merkezli moda dergisi Harper's Bazaar anlatıyor.
MASKE ETKİSİ
Sonbahar podyumlarına (Tüm dünya karantinaya girmeden önce gerçekleşen defilelerden bahsediyoruz) damgasını vuran göz makyajı ve liner uygulamaları, gündelik makyajda da dev bir trend haline gelmiş durumda. Makyaj artisti Sir John, bu trendin yükselişini biraz da maske kullanma zorunluluğuna bağlıyor. “Sağlığımızı korumak adına kullandığımız maskeler, dikkatleri direkt olarak göz makyajına odakladı. Bu dönemde kadınlar özellikle kolay ve hızlı uygulayabilecekleri yöntemleri tercih ediyor. Benim önereceğim teknikler, tercihinize bağlı olarak hafif ya da vurgulayıcı bir makyaj yapmanıza ve gözlerinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak.”
KİRPİK DİBİ
Makyaj artistlerinin gözleri vurgulamak için sıklıkla tercih ettikleri tekniklerden biri; üst göz kapağının kirpik diplerine gizlice uygulanan liner yöntemi. Sir John, bu tekniğin takma kirpik etkisi yaratarak daha dolgun ve yoğun bir görünüm yarattığını söylüyor ve özellikle kirpikleri seyrek olanlara bu uygulamayı öneriyor. “Üst kirpik dipleriniz için suya dayanıklı ve bulaşmayan bir göz kalemi tercih edin. Unutmayın, amacımız dumanlı göz makyajı yaratmak değil. Sadece göz çevrenizde oluşturacağınız net ve eşit bir çizgi, bakışlarınızda büyük bir fark yaratacaktır.”
KEDİ GÖZÜ
Bu tarz bir makyaj uygulamak size korkutucu gelebilir ancak profesyonel makyaj artistlerinin dahi ilk uygulamada başarılı olmadıklarını hatırlayarak basit bir teknikle işe başlayabilirsiniz. Sir John, en mükemmel kedi gözü liner uygulaması için temizleyici makyaj çubuklarına ihtiyacınız olacağını söylüyor. “Hata yapmakta özgürsünüz! Bu durumda, uygulama anında makyaj temizleyicisine batırılmış kulak çubukları yardımınıza yetişecek ve hataları silerek, iki göz arasında simetri oluşturmanızı garantileyecektir. Dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur da göz kaleminizin bulaşmaması. Bu nedenle, neme karşı direnç gösteren waterproof kalemler kullanmanızı öneririm.”
YARIM AY
2020 podyumlarındaki en büyük makyaj trendini oluşturan yarım ay liner tekniği hem eğlenceli hem de çaba gerektirmiyor. İlk olarak kirpik diplerine klasik bir liner uygulayın, ardından ikinci çizgiyi göz kapağınızı kırptığınız orta bölgeye uygulayın. Bu yarım ay şeklinde görünen liner stilinin bir avantajı da yüzünüzde lifting etkisi oluşturarak sizi daha genç gösterecek olması. Sir John’un yarım ay tarzındaki liner’ı ilk kez deneyenlere önerisi; “Düzgün, eşit çizgiler yaratmaya elverişli bir göz kalemi satın alın. Önce kahverengi bir göz kalemiyle deneme yaparak elinizi uygulamaya alıştırın”
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