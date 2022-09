Sonbahar klasiği 'Rooftop' İzmir'de

Bir sonbahar klasiği haline gelen ve geçtiğimiz günlerde 6'ncısı düzenlenen Rooftop Festival, İstanbul'un ardından bu sene ilk defa 1 Ekim'de İzmir'de düzenlenecek.

İzmir Rooftop Festival'de, şehrin en güzel 5 terasını 20'den fazla sanatçının performansı ile taçlandırarak katılımcılara tek bilet ile birden fazla mekanı gezme ve dilediği sanatçıyı dinleme imkanı sunacak.

Teraslar / Rooftops

Barcino

İzmir Marriott

Park Inn by Radisson İzmir

Renaissance Hotel İzmir

Zoi Terrace

Sanatçılar / Artists

Oceanvs Orientalis

Ali Kuru

Beegee

Headwaters

Menachem 26

Ikaru (live)

Cihangir Aslan (live)

Analogdisko

Ayküt

Can Molti

Cihangir Çınar

Damla Tek

DJ Bey

Emir Üründül

Emre Can Swim

Eren Dutlu (live)

Fattish

Gez

Jamie S

Just D

Konuralp

Okan Güven

Steph

Two Minds