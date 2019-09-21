21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BENİ ASLA BIRAKMA – KAZUO ISHIGURO
Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro‘nun bu kitabı bilim kurgu ile karışık bir aşk hikayesini ele alıyor. Kitap kendini organ bağışçıları ile çalışan bir bakıcı olarak tanıtan 31 yaşındaki Kathy H.'in ağzından aktarılıyor. Kathy, Ruth ve diğer öğrenciler tarafından dalga geçilen öfkeli Tommy’nin etrafında dönen hikaye Hailsham isimli bir okulda geçiyor ancak okulun kurulum amacı oldukça acımasız. Filmi de çekilen hatta Carey Mulligan, Keira Knightley ve Andrew Garfield'in başrollerinde oynadığı Beni Asla Bırakma, oldukça sürükleyici bir roman...
MASUMİYET MÜZESİ - ORHAN PAMUK
“Hayatımın en mutlu ânıymış, bilmiyordum.” cümlesiyle başlayarak derinden etkileyen Orhan Pamuk'un bu romanı, 70'li yıllardan 90'lı yıllara uzanan bir hikayeyi aktarıyor. Kitap İstanbullu zengin çocuğu Kemal ile uzak ve yoksul akrabası Füsun'un buruk hikâyesini anlatıyor. Orhan Pamuk'un yaklaşık 7 yıl üzerinde çalıştığı roman Fatih’ten Taksim’e kadar İstanbul’un arka sokaklarını, Yeşilçam klasiğini andıran atmosterle ele alıyor. Bunun yanında kitap her ne kadar gerçek gibi görünse de aslında kurmaca. Romanda gerçekçi bir dille tasvir edilen Füsun'un eşyalarını Beyoğlu'nda yer alan Masumiyet Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz.
İMKANSIZIN ŞARKISI - HARUKI MURAKAMI
Japon yazar Haruki Murakami tarafından kaleme alınan İmkansızın Şarkısı, 37 yaşındaki Toru Watanabe'nin bir uçak yolculuğu esnasında Beatles'ın Norwegian Wood adlı şarkısını duymasıyla başlıyor. Şarkı ile beraber 20 yıl öncesine, üniversite yıllarına giden Wood, yaşadığı tramvatik olayları hatırlamaya başlıyor. Aynı acıları paylaşan iki insanın birbirine duyduğu aşkı anlatan kitap, yalın cümleler ve sade anlatımla etkilemeyi başarıyor. Kitap, aynı zamanda filme de uyarlanmış ancak kitap kadar etkileyici değil.
KİRPİNİN ZARAFETİ - MURIEL BARBERY
"İnsanlar yıldızların peşinden koştuklarını sanırlar; ama sonları bir kavanozun içindeki kırmızı balık gibidir."
Felsefe profesörü de olan Fransız Muriel Barbery'nin bu kitabı, herkesin rahatlıkla okuyabileceği dostluk hikayesini ele alıyor. On üçüncü yaş gününde intihar etmeyi planlayan 12 yaşındaki zeki ve üstün yetenekli bir kız çocuğuyla, müzik, resim ve felsefe meraklısı, 54 yaşında bir kapıcının, kibar bir Japon beyefendisi sayesinde gelişen sıcacık dostluğunu anlatan Kirpinin Zarafeti'nde altını çizeceğiniz, tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz pek çok cümle var. Kitapta ağır sayılabilecek felsefi metinler, günlük yaşamın içerisine serpiştirilmiş. Bu nedenle okurken yorulmayacaksınız.
KARAMAZOV KARDEŞLER - DOSTOYEVSKI
İşte defalarca okunması gereken bir klasik daha! Dostoyevski’nin ölmeden üç ay evvel tamamladığı eser, biri gayrimeşru dört kardeş ile yaşlı toprak sahibi babaları Fyodor Pavlovoviç Karamazov'un arasındaki anlaşmazlığı anlatıyor. Hepsi birbirinden farklı olan çocukların babalarına düşmanca duygular beslediği roman dönemin Rusya'sı hakkında da bilgiler veriyor. Kendilerine özgü karakterlere sahip kardeşler ve babalarının etrafında gelişen romanı soluksuz bir şekilde bitireceksiniz.
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