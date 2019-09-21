DENEMELER – MONTEIGNE

Lise ve üniversite yıllarında pek çoğumuz bu kitabı okumuştur. Ama iyice kavrayabilmek için tekrar tekrar okunması gereken bir kitap Denemeler. Özellikle de dışarıda kasvetli bir hava varsa, okuyacak kitap arıyorsanız çok uzaklara gitmenize gerek yok. O dönemde, belki de şimdi bile pek çok insanın söyleyemeye cesaret edemeyeceği, detaylıca anlatan kitapta altınızı çizeceğiniz pek çok cümle bulabilirsiniz. Bu nedenle hazır sonbahar da gelmişken sizi bu klasikle tekrar tekrar buluşturmayı istiyoruz.