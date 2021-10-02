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Son Yaz hangi gün yayınlanıyor? Son Yaz dizisi yeni sezon oyuncuları kim, konusu ne?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz, yeni sezon oyuncularıyla günlerdir gündemden düşmüyor. O3 Medya imzasıyla her hafta cumartesi akşamları seyirciyle buluşan Son Yaz dizisi araştırılıyor. Son Yaz dizisi yeni sezon konusu ne, oyuncuları kim? Son Yaz yeni sezon oyuncuları tam kadro!

02.10.2021 - 17:36 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • SON YAZ YENİ SEZON KONUSU 

     

    Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiştir. Akgün ise kaçak durumdadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay olacaktır. Sare Akay, Son Yaz evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.

     

    Bir istihbarat çalışanı olan Sare  Akay, organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir.  Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır. Ve Savcı Selim Kara’dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim artık eski Selim’dir; ne Akgün eski Akgün… ne de Yağmur eski Yağmur… Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.

     

  • Ahmet Tunalı

    CENGİZ OKUYUCU

    Soner ve Akgün’den sonra Eray ile yakın olmuştur. Ahmet de eski günlere özlem duyanlardandır. Ahmet hayatta kendine yeni bir amaç edinmiştir. O da Emel, Yağmur, Naz ve Altay’ı korumak. Bu yüzden sürekli yakınlarında ve çevrelerinde olur.

  • Selim Kara

    ALİ ATAY

    Selim, karısının ölümüyle acıların en büyüğünü yaşamıştır. Hayatının en mutlu günü en acı güne dönmüştür. O günden sonra kendine mutluluğu, normal bir yaşamı ve hatta çocuklarını bile layık görmez. Karısının ölümüyle derin bir depresyona giren Selim Kara, acılarından bir duvar örüp, kendini onun içine hapsetmiştir. Selim’i oradan çıkaracak tek şey ise yine içindeki acı olacaktır.

  • Altay Kara

    ATA NEDİM ARMAN

    Altay büyüme çağında hayatının en büyük travmasını yaşamıştır. Annesinin gözünün önünde öldürülmesi, Altay için geri dönülemez bir yıkımın başlangıcı olmuştur. Bu olaydan sonra psikoloji yerle bir olan Altay, bambaşka biri olmuştur. Altay hayata karşı kin doludur. Agresif ve başına buyruk biri olmuştur.  Üstelik yaşadığı her şeyin sorumlusu olarak babasını görmektedir.

  • Arda Ateş

    SARP İKİLER

    Adalet Sitesinden Kaan, Naz ve Yağmur’un arkadaşı… Yakışıklı, arkadaş canlısı, eğlence düşkünü ve uçarı bir genç…

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