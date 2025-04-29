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        Haberler Gündem Son TV’den ilginç İmamoğlu iddiaları

        Son TV’den ilginç İmamoğlu iddiaları

        Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırıldığı soruşturmaya ilişkin Son TV'de ilginç iddialar ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:56
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        Son TV'den ilginç İmamoğlu iddiaları
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        Son TV’nin haberinde yer alan iddialara göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in bizzat derinleştirdiği soruşturmada teknik takip ile ilgili kararların sızdırılmasından şüphe ediliyor.

        Haberde “devlet içinde İmamoğlu’na çalışan köstebekler” ifadesi kullanılırken söz konusu sızdırmayı bu grubun yaptığı öne sürülüyor. Başsavcı Gürlek’in deşifre ettiği belirtilen isimlerle ilgili üst makamlara rapor sunduğu iddiası da haberde yer alıyor.

        Söz konusu haberin başlığına da taşınan iddiaya göre lüks dairelerle birlikte 70 milyon TL değerinde tam zırhlı bir Mercedes aracın İmamoğlu’na hediye edildiği öne sürülüyor. Devlet başkanlarına özel üretildiği, terör ve mayın saldırısına dayanıklı olduğu vurgulanan Maybach S 600 Guard serisi bu aracın İmamoğlu’na hediye edilmesi ile ilgili olarak bu siparişin finansör iş insanının başsavcılık tarafından tespit edildiği öne sürülüyor. Haberde söz konusu iş insanı “yıllarca devletin en ballı ihalelerini almış, şimdi ise gizli gizli İmamoğlu’na adeta erken Cumhurbaşkanı muamelesi yapmaya başlamıştı” sözleriyle tarif ediliyor.

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