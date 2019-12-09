Disney'den Star Wars için 'epilepsi' uyarısı

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Tüm dünyanın merakla beklediği popüler bilimkurgu serisi Star Wars'un son filmi 'Rise of Skywalker' için Disney firmasından sıradışı bir uyarı geldi.

Firmadan yapılan açıklamada, 20 Aralık'ta gösterime girecek olan filmde yer alan bazı sahnelerin, aşırı ışık patlaması içerdiği için izleyenlerde sara (epilepsi) nöbetine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada Epilepsi Vakfı'yla birlikte, gösterim sırasında izleyenlerin sağlık sorunları yaşamamaları için ne gibi önlemler alınacağı konusunda çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada filmin gösterme gireceği salonların yöneticilerinden, izleyicileri konuya ilişkin uyarmaları istendi.

Disney yöneticileri, geçtiğimiz yaz gösterime giren 'Incredibles 2' filminde yer alan bazı ışık patlamaları konusunda izleyicileri uyarmadıkları gerekçesiyle tepki çekmişti.