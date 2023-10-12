ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2023 ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar?
ALES/3 için artık nefesler tutulmuş durumda. ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise ALES geç başvuru tarihini araştırıyor. İşte, "ÖSYM 2023 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, tarihi ne zaman?" sorularının yanıtları...
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ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 için başvurular 9 Ekim itibarıyla sona erdi. Sınav başvurularını kaçıran adaylar ALES son başvuru gününü merak ediyor. Peki, ALES geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
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ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ
ALES/3 için geç başvuru tarihi 17 Ekim 2023 olarak belirlendi.
ÖSYM tarafından saat 10.00'da alınmaya başlayacak geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.
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ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ
ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlenmişti. Ancak geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir. Buna göre, ALES/3 geç başvuru ücreti 390 TL olarak ödenecek.
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ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.