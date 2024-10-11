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        Haberler Bilgi Gündem SON GÜN | Hac kurası tarihleri 2025: Hac kayıt yenileme bitti mi? Hac kurası ne zaman çekilecek, kura çekimi tarihi belli oldu mu?

        Hac kurası tarihleri 2025: Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında kayıt yenileme işlemlerinin 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edeceği belirtilmişti. Son gün gelirken, gözler kura tarihlerine çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 00:28 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:28
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        • 1

          Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin tekrar erişime açıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda, kayıt süreci devam ederken kura tarihi de araştırılıyor. Peki, 2025 hac kurası ne zaman çekilecek? İşte Diyanet Hac kurası hakkında detaylar...

        • 2

          HAC KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

          Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

          HAC KAYIT YENİLEME İÇİN (E-DEVLET) TIKLAYINIZ

        • 3

          2025 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

          2025 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Genellikle hac kuraları ocak ayında gerçekleşiyor. Diyanet tarafından hac kura takvimi belli olduğu zaman konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

        • 4

          HAC AYLARI HANGİLERİ?

          Hac ayları, hicri takvimdeki Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menasikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır.

        • 5

          Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi‘, 2/132-133).

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