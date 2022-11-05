Sözleşmeliye kadro düzenlemesi son durum!

"ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZERİYİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili olarak "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" ifadelerini kullandı.