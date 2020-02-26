26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Malatya'da 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. En son Elazığ, Van ve Türkiye İran sınırında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 26 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 26 ŞUBAT 2020
2020.02.26 07:26:49 38.3095 44.6585 5.0 -.- 3.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.26 07:23:54 38.2697 38.7520 13.0 -.- 2.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 07:16:06 35.1422 27.9335 7.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.26 07:13:54 38.3603 39.2077 19.5 -.- 1.9 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 07:11:23 38.3720 44.3960 9.0 -.- 2.5 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2020.02.26 06:46:24 38.4065 39.3708 1.5 -.- 1.3 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 06:40:27 38.5225 39.3075 12.0 -.- 1.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2020.02.26 06:12:48 38.9803 27.9337 23.1 -.- 1.2 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 05:46:16 38.9837 27.8525 12.2 -.- 2.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 05:45:34 38.3427 39.0888 6.1 -.- 2.3 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 05:35:09 39.0377 27.7683 20.2 -.- 1.2 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 04:38:11 37.7963 27.7333 12.5 -.- 1.2 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2020.02.26 04:34:26 35.6287 26.4793 18.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.26 04:27:53 38.9557 31.5212 12.6 -.- 1.3 -.- GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.02.26 04:26:53 38.3967 39.2308 5.3 -.- 0.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 04:26:35 40.4752 27.9558 17.2 -.- 1.8 -.- CAYAGZI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2020.02.26 04:21:48 39.5545 32.7783 9.3 -.- 1.3 -.- CULUK-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2020.02.26 04:18:04 36.9123 27.6873 5.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.02.26 04:09:13 38.3953 39.0535 15.7 -.- 1.0 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 04:08:15 38.4577 39.2172 15.6 -.- 0.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 03:42:21 38.3888 39.1697 5.0 -.- 1.0 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 03:37:16 38.1965 39.8115 25.6 -.- 1.2 -.- KARPUZLU-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2020.02.26 03:35:48 38.4453 44.4123 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.26 03:26:16 39.1090 27.8055 4.7 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 03:22:04 38.3387 39.2632 14.5 -.- 1.0 -.- ASAGICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 03:14:38 38.2973 39.1553 22.2 -.- 0.8 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:37:59 38.9722 27.8475 5.2 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 02:35:55 39.0178 27.9218 10.4 -.- 2.2 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 02:34:50 38.2967 39.1425 19.3 -.- 1.1 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:32:23 38.2490 38.7645 13.3 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:28:01 38.2842 38.6732 9.9 -.- 2.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:23:27 38.3607 38.7698 5.4 -.- 2.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:19:19 38.3448 38.7905 10.8 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:17:33 38.3422 38.8400 16.8 -.- 1.5 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:14:44 38.3118 38.8353 15.1 -.- 1.6 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:13:01 38.2755 38.7203 5.4 -.- 2.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:11:42 38.3182 38.8798 26.0 -.- 1.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:10:39 38.3253 38.8555 18.7 -.- 1.5 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:03:35 38.2910 38.7567 5.3 -.- 5.1 5.0 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.02.26 02:03:36)
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