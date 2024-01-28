Malatya gece depremle sallandı! AFAD ve Kandilli 28 Ocak son depremler listesi
Son depremler listesi, gece saatlerinde Malatya'da meydana gelen depremin ardından kamuoyunda yakından merak edilip araştırılıyor. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 28 Ocak son depremler listesi...
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SON DEPREMLER LİSTESİ 28 OCAK | Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 28 Ocak son depremler listesi...
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MALATYA GECE DEPREMLE SALLANDI!
6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak gece saatlerinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.27'de meydana gelen deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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