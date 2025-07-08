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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 9 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 9 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Bu listeler üzerinden ülke genelinde yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere erişilebiliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Temmuz 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 07:27 Güncelleme: 09.07.2025 - 00:16
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        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. İşte 9 Temmuz 2025 AFAD/Kandilli son depremler listesi…

        • 2

          AĞRI DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:03’te merkez üssü İran Maku, West Azarbaijan olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine 27.74 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 5.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          8 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

          2025-07-08 08:11:27 36.92694 36.58333 7.0 ML 2.5 İslahiye (Gaziantep)

          2025-07-08 06:03:59 39.42278 44.72694 5.38 ML 3.0 Maku, West Azarbaijan (İran) - [27.74 km] Doğubayazıt (Ağrı)

          2025-07-08 03:22:11 35.76722 26.29222 9.6 ML 2.7 Ege Denizi - [146.17 km] Datça (Muğla)

        • 4

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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