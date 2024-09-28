Son depremler listesi 29 Eylül: AFAD ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Van ve Muğla'da deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 29 Eylül 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı.
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Son depremler listesi 29 Eylül 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Van ve Muğla'da deprem meydana geldi. İşte, 29 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…
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MUĞLA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10:53’te Muğla ili Datça ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 2.6, derinliği ise 4.8 km olarak ölçüldü.
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VAN’DA DEPREM OLDU!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.28’de Van ili İpekyolu ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 2.5, derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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