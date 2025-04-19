Son depremler listesi 20 Nisan Pazar günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün birçok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale’de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Nisan 2025 Pazar Kandilli ve AFAD son depremler listesi…