KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 6 OCAK 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.06 09:01:57 37.2848 28.0470 0.0 -.- 2.3 -.- CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.01.06 08:22:13 37.8723 27.1212 17.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.06 08:20:13 37.9082 27.1008 9.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.06 08:10:55 37.8958 27.1357 4.6 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.06 07:55:04 36.0158 28.7568 9.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.06 07:32:53 38.2897 38.8438 3.5 -.- 2.0 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.06 07:22:55 37.8447 26.7703 4.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.06 07:07:28 37.9997 35.5962 5.0 -.- 1.3 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2022.01.06 06:53:37 37.0630 28.3963 4.5 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.06 06:44:46 40.4907 34.8005 3.0 -.- 1.9 -.- TATAR-(CORUM) İlksel
2022.01.06 06:29:23 37.0538 28.3163 4.8 -.- 1.3 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.06 06:21:06 37.3242 36.0948 7.5 -.- 1.7 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.01.06 04:53:28 36.9117 27.2483 5.4 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.06 04:26:48 39.4002 33.9075 5.5 -.- 1.7 -.- ISAHOCALI-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2022.01.06 03:56:47 37.0690 28.3880 6.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.06 03:52:45 40.0472 32.0835 3.2 -.- 2.3 -.- AKKAYA-AYAS (ANKARA) İlksel
2022.01.06 03:40:41 37.8550 27.0585 7.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.06 03:36:42 37.1900 28.0748 8.3 -.- 1.1 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2022.01.06 03:16:23 39.7942 41.8630 11.0 -.- 0.8 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.01.06 02:44:20 37.0100 28.9777 11.5 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.01.06 02:15:29 39.0093 29.7880 5.3 -.- 2.4 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.01.06 02:04:15 40.6192 36.8215 5.0 -.- 1.8 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.01.06 01:56:38 37.0455 28.3850 7.2 -.- 1.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.06 01:24:24 37.8085 26.7553 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.06 00:33:43 37.8830 26.7970 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.06 00:16:17 35.0415 27.0408 2.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
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