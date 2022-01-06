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Son depremler listesi bugün: 6 Ocak 2022 En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi

Alanya depremi sonrası Akdeniz beşik gibi! İşte 6 Ocak AFAD - Kandilli son depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırılıyor. Deprem bölgesi olan Türkiye'de son dakika deprem haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar "En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 6 Ocak AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bugün

06.01.2022 - 09:54 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Deprem mi oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılan soruların başında bu sorunun cevabı yer alıyor. Peki, son deprem ne zaman oldu? Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli tarafından ülkemizdeki tüm depremler anbean kaydediliyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son dakika 6 Ocak depremler tablosu...

  • SON DEPREMLER LİSTESİ - 6 OCAK 2022 

    Türkiye'de kaydedilen gelen son depremler araştırılıyor. Son dakika deprem haberlerine göre Türkiye'de son olarak Muğla Yatağan'da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

  • KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 6 OCAK 2022

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

    ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

    2022.01.06 09:01:57  37.2848   28.0470        0.0      -.-  2.3  -.-   CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA)                         İlksel

    2022.01.06 08:22:13  37.8723   27.1212       17.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2022.01.06 08:20:13  37.9082   27.1008        9.6      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2022.01.06 08:10:55  37.8958   27.1357        4.6      -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2022.01.06 07:55:04  36.0158   28.7568        9.2      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2022.01.06 07:32:53  38.2897   38.8438        3.5      -.-  2.0  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

    2022.01.06 07:22:55  37.8447   26.7703        4.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

    2022.01.06 07:07:28  37.9997   35.5962        5.0      -.-  1.3  -.-   KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)                         İlksel

    2022.01.06 06:53:37  37.0630   28.3963        4.5      -.-  1.4  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel

    2022.01.06 06:44:46  40.4907   34.8005        3.0      -.-  1.9  -.-   TATAR-(CORUM)                                     İlksel

    2022.01.06 06:29:23  37.0538   28.3163        4.8      -.-  1.3  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel

    2022.01.06 06:21:06  37.3242   36.0948        7.5      -.-  1.7  -.-   MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)                       İlksel

    2022.01.06 04:53:28  36.9117   27.2483        5.4      -.-  2.0  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel

    2022.01.06 04:26:48  39.4002   33.9075        5.5      -.-  1.7  -.-   ISAHOCALI-KAMAN (KIRSEHIR)                        İlksel

    2022.01.06 03:56:47  37.0690   28.3880        6.8      -.-  1.8  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel

    2022.01.06 03:52:45  40.0472   32.0835        3.2      -.-  2.3  -.-   AKKAYA-AYAS (ANKARA)                              İlksel

    2022.01.06 03:40:41  37.8550   27.0585        7.0      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2022.01.06 03:36:42  37.1900   28.0748        8.3      -.-  1.1  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     İlksel

    2022.01.06 03:16:23  39.7942   41.8630       11.0      -.-  0.8  -.-   SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel

    2022.01.06 02:44:20  37.0100   28.9777       11.5      -.-  1.6  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

    2022.01.06 02:15:29  39.0093   29.7880        5.3      -.-  2.4  -.-   SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel

    2022.01.06 02:04:15  40.6192   36.8215        5.0      -.-  1.8  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             İlksel

    2022.01.06 01:56:38  37.0455   28.3850        7.2      -.-  1.9  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel

    2022.01.06 01:24:24  37.8085   26.7553        5.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

    2022.01.06 00:33:43  37.8830   26.7970        5.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

    2022.01.06 00:16:17  35.0415   27.0408        2.3      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

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