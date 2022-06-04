Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 4 Haziran 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri hangi il ve ilçelerde kaç büyüklüğünde deprem olduğunu açıklayarak vatandaşı bilgilendirmektedir. Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilerle yanıt buldu. İşte 4 Haziran 2022 son deprem verileri...