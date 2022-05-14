14 Mayıs Cumartesi günü nerede kaç şiddetinde deprem olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi her gün sitesinde son dakika depremleri yayınlıyor. Deprem endişesi yaşayanlar, deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi gibi sorularının yanıtını arıyor. İşte 14 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem verileri...

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