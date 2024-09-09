Son depremler listesi 9 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Gaziantep'te 3 ve üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 9 Eylül 2024 son depremler listesi.
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Son depremler listesi sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak en büyük deprem Gaziantep’te ölçüldü. İşte, 9 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…
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HATAY DEPREM İLE SALLANDI!
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.20'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem oldu.
Büyüklüğü 2.9 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.
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GAZİANTEP’TE DEPREM OLDU!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.27'de Gaziantep ili Nurdağı ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 7.04 km olarak ölçüldü.
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ANKARA’DA DEPREM!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 05.20'de Ankara ili Beypazarı ilçesinde bir deprem meydana geldi.
2.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 13.35 km derinliğinde gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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