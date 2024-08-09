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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Ağustos 2024: Akdeniz sallandı! AFAD ve Kandilli ile en son ne zaman deprem oldu?

        Antalya'da peş peşe iki deprem! 9 Ağustos 2024 Cuma son depremler listesi

        9 Ağustos günü Türkiye'nin birçok şehrinde deprem oldu. Birçoğu hissedilmeyecek seviyede olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler raporlanıyor. Bugün Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 9 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:06
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        • 1

          Türkiye, dünyadaki deprem ülkelerinden biri dolayısıyla her an deprem gerçeği ile yaşıyor. Bu kapsamda, birçoğu vatandaşlar tarafından hissedilmese de ülkede birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 9 Ağustos 2024 son depremler listesi..

        • 2

          SON DAKİKA: AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM OLDU!

          Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 10.38'de yaşanan deprem 5 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem, Antalya'nın Kaş ilçesinden de hissedildi.

          Akdeniz'de ikinci bir deprem daha meydana geldi! Saat 11.51'de olan deprem yine Kaş'ta hissedildi. Deprem 12 kilometre derinlikte oldu.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

          Ege Denizi, 3.2 ile sallandı. Saat 01.47'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

          MALATYA'DA 2.6'LIK DEPREM!

          Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre altında olan sarsıntı saat 06.18'de kaydedildi.

        • 4

          ÜÇ NOKTADA 2.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

          Önce saat 02.25'de Ege Denizi'nde, ardından saat 02.51'de Akdeniz'de, son olarak da saat 07.02'de Hatay'ın Antakya ilçesinde 2.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

        • 5
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