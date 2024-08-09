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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli ile en son ne zaman ve kaç büyüklüğünde, deprem oldu?

        Malatya ve Ege Denizi'nde deprem oldu! 9 Ağustos 2024 Cuma son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Peki, en son ne zaman deprem oldu ve kaç büyüklüğündeydi? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 9 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 07:29 Güncelleme: 09.08.2024 - 07:29
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        • 1

          Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 9 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

          Ege Denizi, 3.2 ile sallandı. Saat 01.47'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 3

          MALATYA'DA 2.6'LIK DEPREM!

          Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre altında olan sarsıntı saat 06.18'de kaydedildi.

        • 4

          ÜÇ NOKTADA 2.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

          Önce saat 02.25'de Ege Denizi'nde, ardından saat 02.51'de Akdeniz'de, son olarak da saat 07.02'de Hatay'ın Antakya ilçesinde 2.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

        • 5
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