Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 9 Ağustos 2024 son depremler listesi...