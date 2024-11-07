Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde meydana gelen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son verilere göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 8 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...