Muğla'da deprem! 8 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, gece yarısı Muğla'da deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Muğla depremi büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…
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Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm sarsıntıları raporlayıp resmi siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Muğla’da deprem meydana geldi. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
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MUĞLA’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.21’de Akdeniz’de Muğla ili Datça deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.7 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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AYDIN’DA DEPREM!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00:20’de Ege Denizi - Kuşadası Körfezi açıklarında deprem meydana geldi.
Merkez üssü Aydın Kuşadası olarak ölçülen depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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