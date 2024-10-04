Son depremler listesi 4 Ekim 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Gün içerisinde ülke genelinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD son dakika haberine göre Konya deprem ile sallandı. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 4 Ekim son depremler listesi…