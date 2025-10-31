Son depremler listesi 31 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?
Son depremler listesi 31 Ekim 2025 Cuma günü için inceleniyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Balıkesir'de artçı sarsıntılar sürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli 31 Ekim 2025 son depremler listesi...
- 1
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 31 Ekim 2025 son depremler listesi...
- 2
BALIKESİR’DE ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre Balıkesir Sındırgı’da;
saat 14.46'da 3.0 büyüklüğünde ve 6.42 kilometre derinlikte,
saat 14.14'te 3.5 büyüklüğünde ve 7.92 kilometre derinlikte,
saat 12.03'te 3.0 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinlikte,
saat 09.50'de 3.1 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinlikte,
saat 08.28'de 3.5 büyüklüğünde ve 6.21 kilometre derinlikte,
saat 00.25’te 3.2 büyüklüğünde ve 7.61 kilometre derinlikte,
saat 00.37’de 3.6 büyüklüğünde ve 7.02 kilometre derinlikte,
saat 00.43’te 3.1 büyüklüğünde ve 12.47 kilometre derinlikte,
saat 02.48’de 3.0 büyüklüğünde ve 6.95 kilometre derinlikte,
saat 05.37’de 3.0 büyüklüğünde ve 4.74 kilometre derinlikte,
saat 05.37’de 3.0 büyüklüğünde ve 5.61 kilometre derinlikte deprem oldu.
- 3
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.
-
- 4
- 5
- 6