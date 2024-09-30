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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 30 Eylül 2024:: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Kahramanmaraş'ta deprem! 30 Eylül 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı

        Son depremler listesi 30 Eylül 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. 30 Eylül 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Kahramanmaraş'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. İşte Kahramanmaraş depremi ile ilgili detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 08:12 Güncelleme: 30.09.2024 - 08:12
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          En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? Soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Kahramanmaraş’ta deprem oldu. İşte, 30 Eylül 2024 son depremler listesi...

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          KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          Saat 03.38’de yaşanan depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçülürken derinliği ise 6.82 km olarak kayıtlara geçti.

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          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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