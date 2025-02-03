Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD’ın açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 28 Ocak’tan itibaren en büyüğü 4,8 olan 400'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti. Bölge, son iki gün içinde büyüklüğü 3,5 ve 4,5 arasında değişen çok sayıda deprem ile sallanıyor. Sarsıntılar devam ederken 3 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi bölge halkı tarafından araştırılıyor.