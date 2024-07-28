KAHRAMANMARAŞ DEFALARCA SALLANDI

Kahramanmaraş farklı büyüklükteki depremlerle birçok kez sallandı. Andırın, Elbistan ve Ekinözü'nde olmak üzere üç deprem kayıtlara geçti.

Aralarından en büyüğü 3.3 ile Ekinözü'nde oldu. Saat 06.23'de olan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı.