Adana deprem ile sallandı! 29 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama
Son depremler listesi 28 Ekim 2024 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre Adana'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 29 Ekim 2024 Son depremler listesi ile Adana deprem merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…
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Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre Adana'da deprem meydana geldi. İşte, 29 Ekim 2024 son depremler listesi...
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ADANA'DA DEPREM!
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da Adana ili Kozan ilçesinde deprem meydana geldi.
3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerim 11.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI!
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.01'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen sarsıntı, 7.29 km derinlikte kaydedildi.
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KIRIKKALE’DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.19’da Kırıkkale ili Bahşılı ilçesinde deprem meydana geldi.
3.7 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 6.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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