        Son depremler listesi 27 Ağustos 2025: İzmir, Muğla ve Balıkesir'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        İzmir, Muğla ve Balıkesir'de deprem! 27 Ağustos Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, İzmir, Muğla ve Balıkesir 3 ve üzeri büyüklükte deprem ile sallandı. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 27 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 07:28 Güncelleme: 27.08.2025 - 09:56
        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye ekleniyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri belli oluyor. Son olarak meydana gelen 3 ve üzeri büyüklükteki İzmir, Muğla ve Balıkesir depremleri ile ilgili gelişmeler ‘’Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. İşte, 27 Ağustos 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:46'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

          4.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          MUĞLA DATÇA'DA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 03:36'da Ege Denizi açıklarında 3.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Muğla'nın Datça ilçesine 155.87 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 35.89 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 4

          İZMİR'DE DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 02:44'te Ege Denizi açıklarında 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          İzmir'in Karaburun ilçesine 66.34 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 19.19 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 5

          27 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-08-27 05:46:18 39.2125 28.23972 10.12 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-27 04:58:05 39.2025 28.24083 7.94 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-27 03:36:53 35.97528 25.95583 35.89 ML 3.4 Ege Denizi - [155.87 km] Datça (Muğla)

          2025-08-27 02:44:41 38.76278 25.65278 19.19 ML 3.6 Ege Denizi - [66.34 km] Karaburun (İzmir)

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

