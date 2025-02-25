Son depremler 26 Şubat 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Böylece depremlerin derinliği, büyüklüğü, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri anlık olarak vatandaşların bilgisine sunuluyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Şubat 2025 son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri…
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Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Ege Denizi’nde sarsıntılar devam ederken depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı...
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:45'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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25 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-02-25 13:45:50 36.57 25.41139 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-25 12:21:29 36.56472 25.52583 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-25 05:07:41 36.5025 25.53528 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-25 03:24:44 36.7025 25.34389 4.43 ML 3.5 Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [174.06 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-25 00:46:02 36.06778 27.67028 11.46 MW 4.4 Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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