Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 26 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 26 HAZİRAN 2020

2020.06.26 18:18:17 35.5908 26.6388 7.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.26 18:14:55 35.5208 26.6773 9.0 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel

2020.06.26 18:10:04 35.5633 26.6505 9.1 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.26 18:08:36 36.1258 33.0912 24.4 -.- 1.6 -.- TEKMEN-BOZYAZI (MERSIN) İlksel

2020.06.26 18:06:06 36.1073 33.5487 11.4 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.06.26 18:02:50 39.3643 40.7598 12.9 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.26 17:58:58 39.2593 42.9720 5.3 -.- 3.0 -.- ALATAY-PATNOS (AGRI) İlksel

2020.06.26 17:46:39 38.7783 27.7908 6.4 -.- 2.7 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.26 17:18:06 38.7322 27.7193 5.1 -.- 1.1 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.06.26 17:15:43 38.8290 27.8305 14.2 -.- 1.4 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.26 17:11:17 38.8133 27.7273 7.7 -.- 3.7 3.6 KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.06.26 16:15:51 40.6943 27.6455 2.0 -.- 1.9 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2020.06.26 15:59:41 35.5335 26.8010 7.9 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.26 15:56:37 38.2785 39.1395 28.2 -.- 1.8 -.- BEHRAMLI-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.06.26 15:56:02 35.4042 26.7737 13.5 -.- 4.0 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.26 15:18:26 38.7867 27.7555 4.6 -.- 2.5 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.26 15:01:57 38.4088 39.1150 9.7 -.- 1.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.26 14:21:48 38.7895 27.7528 6.5 -.- 2.2 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel