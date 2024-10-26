Son depremler: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli duyurdu
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. Son depremler listesi, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Peki Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? İşte son depremler listesi
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Son depremler listesi 26 Ekim Cumartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre en son Malatya, Elazığ dolaylarında deprem oldu. İşte, 26 Ekim 2024 Son depremler listesi ile Kahramanmaraş depremi merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…
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ELAZIĞ’DA DEPREM!
AFAD verilerine göre, saat 00:04’te Elazığ Maden’de deprem meydana geldi.
1.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.01 km derinliğinde gerçekleşti.
MALATYA’DA DEPREM!
AFAD verilerine göre, saat 23.52’de Malatya Kale’de deprem meydana geldi.
1.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.43 km derinliğinde gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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