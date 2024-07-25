Antalya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu! 25 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Antalya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Ayrıca Perşembe günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 22 deprem kayıtlara geçti. İşte, 25 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 25 Temmuz 2024 son depremler listesi...
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ANTALYA'DA DEPREM!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 05.34'te, 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6 kilometre altında yaşandı.
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KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 06.25'te olan deprem yerin 11 kilometre altında oldu.
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