Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklük depremin ardından artçıları da devam ediyor. İşte 25 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 25 HAZİRAN 2020

2020.06.25 18:15:06 36.9942 37.4453 0.0 -.- 1.9 -.- OGUZELI (GAZIANTEP) İlksel

2020.06.25 17:29:21 38.2920 38.8458 21.0 -.- 1.6 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.06.25 16:49:45 38.4588 39.2583 9.9 -.- 2.1 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.25 16:29:43 38.2200 27.1998 9.5 -.- 2.7 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.06.25 14:55:39 37.4357 35.8878 5.2 -.- 2.8 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.06.25 14:08:28 38.7365 33.2597 1.5 -.- 3.1 3.0 SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.06.25 13:56:59 38.3915 44.2167 5.4 -.- 2.5 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel

2020.06.25 13:03:28 38.4658 44.1332 5.2 -.- 5.2 5.4 ORENBURC-SARAY (VAN) REVIZE01 (2020.06.25 13:03:27)

2020.06.25 12:46:02 37.0903 27.9650 0.0 -.- 2.0 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.06.25 12:13:02 37.1833 27.8775 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.06.25 12:05:53 36.0610 33.5615 5.0 -.- 1.4 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2020.06.25 12:04:38 37.1193 28.2643 25.2 -.- 1.8 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel

2020.06.25 12:02:49 37.1213 28.2058 21.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel

2020.06.25 10:46:49 36.6987 28.0305 11.6 -.- 2.1 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.06.25 10:20:58 35.5535 26.7370 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.25 10:20:11 38.1688 28.1115 4.0 -.- 2.0 -.- KAYMAKCI-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2020.06.25 08:45:32 35.4438 26.1372 10.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.25 06:47:25 39.3590 40.7030 5.3 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.25 06:36:45 39.3882 40.6898 7.6 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.25 05:57:13 35.4510 26.7648 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel