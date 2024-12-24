Son depremler listesi 25 Aralık Çarşamba: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu?
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yayımlanan raporlarda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son olarak Akdeniz'de deprem meydana geldi. İşte 25 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
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Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyuna duyuruluyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 25 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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AKDENİZ'DE DEPREM
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 21.22'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
IRAK’TA DEPREM
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Musul, Ninova (Irak) - [146.83 km] Silopi (Şırnak)
Tarih:2024-12-24
Saat:16:39:59 TSİ
Enlem:35.94444 N
Boylam:43.21722 E
Derinlik:7 km
EGE DENİZİ DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre, saat 07:39’da Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 6.97 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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MUĞLA’DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre, saat 05:19’da Ege Denizi’nde Muğla Datça açıklarında deprem meydana geldi.
2.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 18.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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