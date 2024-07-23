Ankara ve Ege Denizi'nde deprem oldu! 23 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Ankara ve Ege'de deprem oldu. Ayrıca Salı günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 32 deprem kayıtlara geçti. İşte, 23 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 23 Temmuz 2024 son depremler listesi...
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Ege Denizi'nde saat 04.28'de 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.
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ANKARA DA SALLANDI
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saat 07.07'de 2.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
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