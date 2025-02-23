Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler 23 Şubat 2025 Son depremler listesini inceliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde sarsıntılar sürüyor. İşte, 23 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…