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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 19 Şubat 2025: Biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

        Ege Denizi'nde art arda deprem! 19 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 19 Şubat 2025 Çarşamba günü verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi edinmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 19 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 07:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:29
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri... Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. Son verilere göre, bir süredir beşik gibi sallanan Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. İşte, 19 Şubat 2025 Son depremler listesi...

        • 2

          BİTLİS VE KAHRAMANMARAŞ SALLANDI

          Saat 15.58'de Bitlis Adilcevaz ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı şekilde saat 16.20'de de Kahramanmaraş Göksun'da 3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

          EGE DENİZİ’NDE DEPREM

          Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          AFAD verilerine göre, saat 00:07'de Egenizi'nde bir deprem daha meydana geldi.

          4.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.82 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          18 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-02-18 16:43:43 36.37528 25.51278 6.55 MW 4.0 Ege Denizi

          2025-02-18 13:45:04 36.6975 25.80472 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

          2025-02-18 09:07:59 36.46472 24.8275 6.82 MW 4.7 Ege Denizi

          2025-02-18 08:11:11 36.59194 25.63083 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

          2025-02-18 07:46:54 36.71639 25.87944 7.0 MW 5.0 Ege Denizi

          2025-02-18 07:04:20 36.59389 25.63778 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

          2025-02-18 06:30:38 36.565 25.61139 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

          2025-02-18 06:09:47 36.56528 25.55194 7.0 ML 3.6 Ege Denizi

          2025-02-18 05:54:03 36.58667 25.54583 7.0 MW 4.3 Ege Denizi

          2025-02-18 05:29:23 36.53972 25.50917 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

          2025-02-18 05:23:31 36.57722 25.53333 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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