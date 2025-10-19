Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 19 Ekim 2025 Pazar: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi, üssü neresiydi?

        Osmaniye'de deprem oldu! Son depremler listesi ile 19 Ekim 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        19 Ekim 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde, çeşitli büyüklüklerde yer sarsıntıları meydana geldi. Vatandaşların büyük kısmı tarafından hissedilmeyen bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kaydedildi. Yetkili kurumlar, elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşarak günün deprem raporunu yayımladı. İşte, 19 Ekim 2025 Pazar gününe ait güncel deprem listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 08:13 Güncelleme: 19.10.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle yıl boyunca farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşamaya devam ediyor. 19 Ekim 2025 tarihinde de ülkenin çeşitli illerinde yer hareketleri kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremleri anlık olarak takip ederek resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. İşte, 19 Ekim 2025 Pazar günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgiler ve detaylar…

        • 2

          OSMANİYE SALLANDI

          Osmaniye Sumbas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 14.39'da, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

        • 3

          SINDIRGI SALLANDI

          Balıkesir Sındırgı saat 06.30'ta 3 büyüklüğünde ve yerin 8.99 kilometre altında olan depremle sallandı.

          VAN SALLANDI

          Van Tuşba'da saat 04.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 11.4 kilometre aşağısında kaydedildi.

        • 4

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Araştırma: Flört şiddeti giderek yaygınlaşıyor
        Araştırma: Flört şiddeti giderek yaygınlaşıyor
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Habertürk Anasayfa