Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son depremler listesi 18 Mayıs 2024: AFAD ve Kandilli ile en son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Anada'da deprem oldu! 18 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 18 Mayıs Cumartesi, ülke genelinde toplamda 38 deprem kaydedildi. Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sallandı. İşte, 18 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 08:31 Güncelleme: 18.05.2024 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 18 Mayıs son depremler listesi...

        • 2

          ADANA'DA DEPREM

          Adana'da saat 05.22'de 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 3

          İZMİR DE SALLANDI

          İzmir Karaburun'da saat 02.34'te meydana gelen 2.8'lik deprem yerden 7 kilometre altında kaydedildi.

        • 4

          AYDIN'DA 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          Başka bir deprem Kuşadası Aydın'da oldu. 2.4 olarak ölçülen deprem saat 04.48'te meydana heldi.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        "10 günde İsrail'e ait 100 askeri aracı imha ettik"
        "10 günde İsrail'e ait 100 askeri aracı imha ettik"
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Bakan Bolat: Kapatma cezası da uygulanacak
        Bakan Bolat: Kapatma cezası da uygulanacak
        Cip kafeye daldı! O anlar kameraya yansıdı
        Cip kafeye daldı! O anlar kameraya yansıdı
        İstanbulspor'dan TFF'ye ihtarname!
        İstanbulspor'dan TFF'ye ihtarname!
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Habertürk Anasayfa