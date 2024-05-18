Anada'da deprem oldu! 18 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 18 Mayıs Cumartesi, ülke genelinde toplamda 38 deprem kaydedildi. Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sallandı. İşte, 18 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 18 Mayıs son depremler listesi...
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ADANA'DA DEPREM
Adana'da saat 05.22'de 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre altında oldu.
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İZMİR DE SALLANDI
İzmir Karaburun'da saat 02.34'te meydana gelen 2.8'lik deprem yerden 7 kilometre altında kaydedildi.
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AYDIN'DA 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Başka bir deprem Kuşadası Aydın'da oldu. 2.4 olarak ölçülen deprem saat 04.48'te meydana heldi.
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