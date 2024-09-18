Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi veriler 18 Eylül 2024 son depremler listesi ile öğrenilebiliyor. Son olarak en büyük deprem Adıyaman ve Malatya'da meydana geldi. İşte detaylar…