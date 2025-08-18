Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 18 AĞUSTOS 2025: Balıkesir ve Osmaniye'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir ve Osmaniye'de deprem! 18 Ağustos Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 18 Ağustos Pazartesi günü sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yaşanan her deprem sonrası Türkiye fay hattı haritası gündeme geliyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depremi sonrası bölgede tedirginlik sürüyor. Peş peşe artçılar yaşanırken son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 07:50 Güncelleme: 18.08.2025 - 12:04
        • 1

          Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncelleniyor. Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listede yerini alıyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların endişesi sürüyor. Artçı sarsıntılar devam ederken ‘’Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aranıyor. Öte yandan diri fay hattının bulunduğu illerde son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 18 Ağustos 2025 Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

          Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11.26'da gerçekleşen depremin derinliği 6.72 kilometre olarak kaydedildi.

          AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde

          saat 03:14'te 3.7 büyüklüğünde,

          saat 06:00'da 3.5 büyüklüğünde,

          saat 06:00'da 3.9 büyüklüğünde,

          saat 11:26'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          OSMANİYE'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 04:10'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

        • 4

          18 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-08-18 11:26:27 39.25778 28.10028 6.72 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-18 11:26:12 39.21361 28.17361 10.6 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-18 06:00:59 39.23111 28.18722 5.54 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-18 06:00:22 39.23806 28.18583 5.25 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-18 04:10:33 37.6775 36.16917 7.14 ML 3.5 Kadirli (Osmaniye)

          2025-08-18 03:14:05 39.23722 28.19389 6.6 MW 3.7 Sındırgı (Balıkesir)

        • 5

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
