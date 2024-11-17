Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 17 Kasım 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Malatya ve Sivas'ta deprem! 17 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        17 Kasım Pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 17 Kasım 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 08:57 Güncelleme: 17.11.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 17 Kasım'da farklı illerde olmak üzere birçok deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 17 Kasım 2024 son depremler listesi..

        • 2

          SİVAS SALLANDI

          Sivas Gürün'de 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.19'da yaşanan deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 3

          MALATYA'DA DA DEPREM OLDU

          Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 04.35'te kayıtlara geçen deprem yerin 10 kilometre aşağısında oldu.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Habertürk Anasayfa