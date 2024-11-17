Malatya ve Sivas'ta deprem! 17 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
17 Kasım Pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 17 Kasım 2024 son depremler listesi...
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Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 17 Kasım'da farklı illerde olmak üzere birçok deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 17 Kasım 2024 son depremler listesi..
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SİVAS SALLANDI
Sivas Gürün'de 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.19'da yaşanan deprem yerin 7 kilometre altında oldu.
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MALATYA'DA DA DEPREM OLDU
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 04.35'te kayıtlara geçen deprem yerin 10 kilometre aşağısında oldu.
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