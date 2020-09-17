Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre meydana gelen depremler yayınlanıyor. İşte 14 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
AFAD SON DEPREMLER
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 17 EYLÜL 2020
2020.09.17 12:02:30 37.1537 27.8863 0.0 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.17 11:51:04 37.2505 28.2518 0.0 -.- 1.8 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2020.09.17 11:43:06 38.3003 39.3342 16.4 -.- 1.6 -.- KOCOREN-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2020.09.17 11:03:20 38.3737 39.1487 12.7 -.- 0.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.17 09:57:05 38.2070 38.9362 5.1 -.- 1.6 -.- DUVENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.09.17 07:52:30 36.8127 27.3238 11.7 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.17 06:26:27 38.6870 41.9658 13.7 -.- 2.1 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.17 04:12:39 38.9428 25.9850 10.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.09.17 03:09:04 39.1488 27.1863 14.6 -.- 2.2 -.- HAMZALISULEYMANIYE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.09.17 03:08:19 37.6830 35.5810 5.0 -.- 2.3 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.09.17 03:04:30 38.6852 41.9808 5.0 -.- 1.4 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.17 01:54:58 38.6523 41.9553 8.9 -.- 2.0 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.17 01:40:03 35.1043 27.1627 12.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.17 01:26:48 39.7077 43.5940 11.7 -.- 1.6 -.- AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2020.09.17 00:49:57 35.7572 28.2230 6.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.17 00:09:16 37.2720 26.7890 2.2 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.09.17 00:01:50 40.6938 27.3815 10.6 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.16 23:52:36 35.7612 28.3575 17.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.16 23:48:31 35.8878 28.1688 4.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
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