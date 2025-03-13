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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Mart 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile bu sabah deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 13 Mart 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile bu sabah deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 13 Mart 2025 Perşembe günü itibarıyla güncellendi. Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 13 Mart 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi ile büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 07:21 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:07
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 13 Mart 2025 Son depremler listesi...

        • 2

          13 MART SON DEPREMLER LİSTESİ - AFAD

          13-03-2025 06:27:46 40.5242 27.1706 7.02 ML 1.3 Marmara Denizi - [09.29 km] Biga (Çanakkale) 655116

          13-03-2025 06:26:33 36.4603 29.0194 19.41 ML 1.8 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.99 km] Fethiye (Muğla) 655113

          13-03-2025 06:13:47 38.9269 39.7686 7 ML 1.5 Mazgirt (Tunceli) 655115

          13-03-2025 06:06:32 38.3214 38.7992 11.28 ML 1.1 Kale (Malatya) 655114

          13-03-2025 05:35:32 36.6747 28.0542 17.46 ML 1.3 Marmaris (Muğla) 655112

          13-03-2025 05:26:10 39.7494 38.9883 6.95 ML 0.9 Kemah (Erzincan) 655111

          13-03-2025 04:56:08 39.1747 27.9258 6.71 ML 1.2 Kırkağaç (Manisa) 655110

          13-03-2025 04:44:36 38.095 39.2483 12.77 ML 1.4 Çermik (Diyarbakır) 655109

          13-03-2025 04:25:39 38.0547 37.2822 6.94 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 655108

          13-03-2025 04:07:19 37.7722 37.9586 7 ML 0.7 Tut (Adıyaman) 655107

          13-03-2025 03:21:44 37.1447 28.8056 7.03 ML 1.7 Menteşe (Muğla) 655106

          13-03-2025 02:40:27 36.7339 25.7642 7 ML 2.2 Ege Denizi 655105

          13-03-2025 02:12:33 38.2525 38.8272 7 ML 2.3 Pütürge (Malatya) 655104

          13-03-2025 01:36:52 36.5231 25.4567 7 ML 2.1 Ege Denizi 655103

          13-03-2025 00:38:07 37.5803 35.395 6.83 ML 1.4 Aladağ (Adana) 655102

          13-03-2025 00:32:29 38.0342 37.4522 6.97 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 655101

          13-03-2025 00:24:06 38.0722 37.095 7 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) 655100

          13-03-2025 00:11:48 36.575 25.73 7 ML 2.4 Ege Denizi 655099

          13-03-2025 00:05:45 37.2386 37.035 7 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 655098

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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