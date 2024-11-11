Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 11 Kasım 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 11 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 07:16 Güncelleme: 11.11.2024 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Kasım 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:54’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          GAZİANTEP’TE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 04:54’te Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 2.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Habertürk Anasayfa