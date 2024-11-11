Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 11 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
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Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Kasım 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…
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KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:54’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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GAZİANTEP’TE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 04:54’te Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde deprem meydana geldi.
3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 2.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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