Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi: 27 Haziran 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

"Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" soruları merak ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan son depremler araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. İşte 27 Haziran Pazartesi son depremler listesi AFAD - Kandilli Rasathanesi...

27 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

27 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.27 11:54:14 40.6895 30.5962 5.5 -.- 2.1 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.06.27 11:13:02 38.2015 42.8072 8.4 -.- 2.5 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.06.27 11:07:10 38.1715 42.8107 10.7 -.- 2.5 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.06.27 10:56:28 38.1698 42.8065 5.0 -.- 2.0 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.06.27 10:41:57 38.2810 32.5112 11.5 -.- 1.3 -.- BASHUYUK-SARAYONU (KONYA) İlksel

2022.06.27 10:27:04 38.4313 42.8247 5.0 -.- 2.0 -.- TIMAR-GEVAS (VAN) İlksel

2022.06.27 10:20:39 38.7495 43.9898 12.0 -.- 2.7 -.- SEHITTEPE-OZALP (VAN) İlksel

2022.06.27 09:44:26 38.3648 42.9108 25.9 -.- 2.4 -.- GORUNDU-GEVAS (VAN) İlksel

2022.06.27 09:17:50 38.4267 42.8590 11.1 -.- 1.9 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel

2022.06.27 09:16:15 37.0605 28.4427 1.2 -.- 1.4 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.27 08:43:41 38.2048 42.7860 12.5 -.- 1.6 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.06.27 07:30:32 39.8880 28.1872 3.9 -.- 1.5 -.- KOCAPINAR-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2022.06.27 07:08:26 39.6135 39.7405 4.1 -.- 2.3 -.- ULUKOY-(ERZINCAN) İlksel

2022.06.27 06:49:30 41.0802 43.9135 5.0 -.- 3.7 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.06.27 06:40:33 37.3767 35.0228 1.9 -.- 1.9 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.06.27 06:11:49 36.3370 28.4653 19.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.27 05:13:55 38.1847 30.7330 5.0 -.- 1.6 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel

2022.06.27 05:07:04 38.6020 44.2673 5.0 -.- 2.1 -.- BEYARSLAN-SARAY (VAN) İlksel

2022.06.27 04:59:09 40.8732 35.9683 8.8 -.- 2.3 -.- CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN) İlksel

2022.06.27 03:53:15 38.9768 29.9407 5.3 -.- 1.8 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.06.27 03:43:03 38.6095 27.7888 9.5 -.- 1.5 -.- AKKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel

2022.06.27 03:38:34 39.3678 31.5222 5.3 -.- 1.2 -.- ASAGIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2022.06.27 03:27:54 39.0728 29.8343 5.0 -.- 1.2 -.- ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel

2022.06.27 03:25:20 37.5612 29.2408 4.1 -.- 0.9 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

2022.06.27 03:02:48 40.3098 34.3587 17.9 -.- 1.8 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2022.06.27 02:59:15 35.2180 26.8723 4.4 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.27 02:07:02 34.7955 22.9223 12.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.27 01:34:23 37.0343 28.2305 2.1 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.27 00:51:46 36.2960 29.7720 5.4 -.- 1.1 -.- CERLER-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.06.27 00:47:12 40.7700 30.9255 5.0 -.- 1.6 1.5 BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.06.27 00:27:25 40.7290 29.1758 6.0 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel