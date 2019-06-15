15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Türkiye'de son olarak Van'da bir yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık depremler oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler haberimizde.
SON DEPREMLER - 15 HAZİRAN
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.06.15 09:14:32 38.9245 27.9647 7.2 -.- 1.8 -.- DURASIL-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.06.15 07:23:30 38.6958 43.3155 5.0 -.- 3.1 3.2 YUMRUTEPE-(VAN) İlksel 2019.06.15 05:19:06 39.7473 26.5000 10.3 -.- 1.2 -.- TURKMENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel 2019.06.15 04:49:02 38.2035 27.0162 5.0 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-MENDERES (IZMIR) İlksel 2019.06.15 04:47:06 37.3863 27.0128 18.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.06.15 04:45:42 38.9230 26.9693 7.6 -.- 1.2 -.- CANDARLI-DIKILI (IZMIR) İlksel 2019.06.15 04:43:24 35.2977 27.2537 4.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.15 04:31:21 39.1383 29.0647 7.2 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.06.15 04:26:13 37.5703 43.9382 14.6 -.- 2.1 -.- KIRIKDAG-(HAKKARI) İlksel 2019.06.15 04:18:59 39.1050 27.2668 9.6 -.- 1.5 -.- DUNDARLI-KINIK (IZMIR) İlksel 2019.06.15 02:42:14 37.4232 26.9788 6.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.06.15 01:28:17 38.9347 43.5743 15.2 -.- 1.5 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel 2019.06.15 00:06:47 36.2028 31.3598 8.7 -.- 2.2 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.06.15 00:04:36 39.1617 27.5902 7.3 -.- 2.3 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2019.06.14 21:44:44 38.0745 28.9617 4.2 -.- 1.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2019.06.14 18:39:00 39.3192 25.3947 7.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.06.14 18:32:10 35.9087 31.1442 9.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.14 18:11:43 40.7540 29.1012 7.2 -.- 3.3 3.1 CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.06.14 18:11:43)
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