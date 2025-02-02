Son depremler: 2 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyülüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri listesini güncel olarak duyuruyor. Yurtta yaşanan son depremler listesine bakılarak depremin büyüklüğü, enlemi, boylamı, derinliği gibi detaylar öğreniliyor. En son Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Adana Saimbeyli'de deprem oldu. İşte, 2 Şubat 2025 Son depremler listesi ile Adana deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler.
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Son depremler listesine göre bugün Adana’da deprem meydana geldi. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte 2 Şubat Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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ADANA SAİMBEYLİ'DE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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