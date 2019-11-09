09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah 07.55'de AFAD verilerinde göre Gökova Körfezi'nde 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 1.7 olarak açıkladı. İşte 9 Kasım son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 9 KASIM
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 9 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.09 08:46:29 38.4942 31.8732 12.8 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel 2019.11.09 08:09:22 36.4733 28.6707 8.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.09 07:55:00 36.8317 27.8145 18.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.09 06:55:22 36.4930 28.6967 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.09 06:50:37 39.4198 40.3407 5.0 -.- 1.7 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel 2019.11.09 06:47:52 36.4742 28.6925 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.09 05:51:54 39.4295 40.3985 5.6 -.- 1.8 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel 2019.11.09 05:49:33 36.4827 28.7093 1.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.09 04:44:03 38.8923 40.1072 7.1 -.- 2.3 -.- ALTINOLUK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel 2019.11.09 04:34:37 38.9213 26.6787 6.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.11.09 04:13:45 37.8470 29.7077 9.3 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.09 03:52:10 40.3403 26.1825 17.7 -.- 1.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.09 03:42:16 35.9653 27.0665 29.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.09 02:46:31 39.1018 41.6648 9.3 -.- 1.9 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel 2019.11.09 02:36:52 36.4872 28.6887 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.09 01:22:21 38.3023 42.7670 5.0 -.- 2.8 -.- ANAKOY-GEVAS (VAN) İlksel 2019.11.09 00:31:19 39.9927 26.1362 15.4 -.- 1.8 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.09 00:20:40 39.0668 32.6187 4.2 -.- 1.4 -.- GUZELYAYLA-KULU (KONYA) İlksel 2019.11.09 00:00:33 40.3488 26.8170 11.2 -.- 1.6 -.- TASTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2019.11.08 23:42:07 37.0590 28.5647 1.0 -.- 1.9 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.11.08 23:28:46 36.2433 28.4813 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.08 22:02:53 39.4880 30.6918 4.3 -.- 1.4 -.- YAZIDERE-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel 2019.11.08 21:53:35 39.0248 25.9827 12.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.11.08 19:51:25 40.7985 27.7415 13.0 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.11.08 18:33:19 40.7077 29.1528 12.5 -.- 1.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.11.08 17:39:30 35.7163 29.3813 8.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.08 17:32:32 36.2227 28.5062 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
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